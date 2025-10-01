Imenik podjetij
Improving
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Vancouver

Improving Programski inženir Plače v Greater Vancouver

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Vancouver pri Improving znaša skupaj CA$95.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Improving. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Skupaj na leto
CA$95.6K
Raven
Senior Software Developer I
Osnovna plača
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Improving?

CA$226K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Programski inženir ב-Improving in Greater Vancouver עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$141,010. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Improving עבור תפקיד Programski inženir in Greater Vancouver הוא CA$95,578.

Drugi viri