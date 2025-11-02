Imenik podjetij
Mediana Kadrovik nadomestila in United States pri Imprint znaša skupaj $167K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Imprint. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
Imprint
Technical Recruiter
hidden
Skupaj na leto
$167K
Raven
-
Osnovna plača
$167K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
9 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Imprint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Tehnični zaposlitveni strokovnjak

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Imprint in United States znaša letno skupno plačilo $167,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Imprint za vlogo Kadrovik in United States je $167,000.

Drugi viri