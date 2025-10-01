Imenik podjetij
Impossible Foods
  • San Francisco Bay Area

Impossible Foods Kemijski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Povprečno Kemijski inženir skupno nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Impossible Foods se giblje od $177K do $259K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Impossible Foods. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$204K - $232K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$177K$204K$232K$259K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Impossible Foods so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



The highest paying salary package reported for a Kemijski inženir at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Kemijski inženir role in San Francisco Bay Area is $177,471.

