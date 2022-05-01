Imenik podjetij
Imperva
Imperva Plače

Plače Imperva se gibljejo od $64,000 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $217,080 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Imperva. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Programski inženir
Median $117K
Služba za stranke
$161K
Trženjske operacije
$189K

Oblikovalec izdelkov
$141K
Vodja izdelkov
$217K
Prodajni inženir
$209K
Analitik kibernetske varnosti
$64K
Vodja programskega inženiringa
$135K
Arhitekt rešitev
$132K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Imperva je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $217,080. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Imperva je $141,158.

