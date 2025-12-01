Imenik podjetij
impact.com
impact.com Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in United States pri impact.com se giblje od $149K do $204K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete impact.com. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$161K - $192K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$149K$161K$192K$204K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri impact.com?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri impact.com in United States znaša letno skupno plačilo $203,933. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri impact.com za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $148,960.

Drugi viri

