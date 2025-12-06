Imenik podjetij
Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in Germany pri ImmoScout24 se giblje od €42.6K do €60.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ImmoScout24. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$55.8K - $66.1K
Germany
Običajen razpon
Možen razpon
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri ImmoScout24?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri ImmoScout24 in Germany znaša letno skupno plačilo €60,491. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ImmoScout24 za vlogo Oblikovalec produktov in Germany je €42,607.

