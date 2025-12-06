Imenik podjetij
IMMO Capital
IMMO Capital Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in India pri IMMO Capital se giblje od ₹3.06M do ₹4.37M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete IMMO Capital. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$40K - $46.8K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$34.9K$40K$46.8K$49.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri IMMO Capital?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri IMMO Capital in India znaša letno skupno plačilo ₹4,370,264. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri IMMO Capital za vlogo Programski inženir in India je ₹3,062,920.

