  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

IMC Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in Netherlands pri IMC se giblje od €146K na year za L1 do €160K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Netherlands znaša skupaj €160K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete IMC. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri IMC?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri IMC in Netherlands znaša letno skupno plačilo €201,089. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri IMC za vlogo Programski inženir in Netherlands je €152,749.

