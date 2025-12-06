Imenik podjetij
IMC
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Kadrovik

  • Vse plače Kadrovik

IMC Kadrovik Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete IMC. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$43.4K - $49.4K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Kadrovik prijav pri IMC za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri IMC?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Kadrovik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri IMC in India znaša letno skupno plačilo ₹4,834,780. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri IMC za vlogo Kadrovik in India je ₹3,318,790.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za IMC

Povezana podjetja

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.