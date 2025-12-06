Imenik podjetij
IMC
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodstveni svetovalec

  • Vse plače Vodstveni svetovalec

IMC Vodstveni svetovalec Plače

Povprečno Vodstveni svetovalec skupno nadomestilo in Singapore pri IMC se giblje od SGD 51.7K do SGD 73.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete IMC. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$45.3K - $51.6K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodstveni svetovalec prijavs pri IMC za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri IMC?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodstveni svetovalec ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri IMC in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 73,540. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri IMC za vlogo Vodstveni svetovalec in Singapore je SGD 51,727.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za IMC

Povezana podjetja

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.