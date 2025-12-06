Imenik podjetij
IMC
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni analitik

  • Vse plače Podatkovni analitik

IMC Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri IMC se giblje od $140K do $196K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete IMC. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$152K - $177K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$140K$152K$177K$196K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Podatkovni analitik prijavs pri IMC za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri IMC?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni analitik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri IMC in United States znaša letno skupno plačilo $196,350. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri IMC za vlogo Podatkovni analitik in United States je $140,250.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za IMC

Povezana podjetja

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.