iManage Plače

Plače iManage se gibljejo od $121,390 skupnega letnega nadomestila za Information Technologist (IT) na spodnjem koncu do $426,629 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri iManage. Zadnja posodobitev: 10/20/2025

Programski inženir
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Vodja izdelkov
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Služba za stranke
$139K
Podatkovni znanstvenik
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Prodaja
$427K
Vodja programskega inženiringa
$129K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri iManage je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $426,629. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri iManage je $129,551.

