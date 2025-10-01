Imenik podjetij
Illumio
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

  • San Francisco Bay Area

Illumio Vodja programskega inženiringa Plače v San Francisco Bay Area

Povprečno Vodja programskega inženiringa skupno nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Illumio se giblje od $213K do $309K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Illumio. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$242K - $281K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$213K$242K$281K$309K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Vodja programskega inženiringa prijavs pri Illumio za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Illumio so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženiringa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Illumio in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $309,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Illumio za vlogo Vodja programskega inženiringa in San Francisco Bay Area je $213,200.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Illumio

Povezana podjetja

  • Granular
  • Accela
  • Proofpoint
  • SAP Concur
  • Docker
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri