Illumina Kadrovik Plače

Kadrovik nadomestilo in United States pri Illumina znaša $95K na year za P3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Illumina. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$87.4K - $102K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$80.8K$87.4K$102K$113K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Illumina so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Illumina in United States znaša letno skupno plačilo $113,050. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Illumina za vlogo Kadrovik in United States je $80,750.

