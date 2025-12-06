Imenik podjetij
Illumina
Mediana Oblikovalec produktov nadomestila in United States pri Illumina znaša skupaj $164K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Illumina. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Mediani paket
Illumina
Product Designer
hidden
Skupaj na leto
$164K
Raven
hidden
Osnovna plača
$139K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Illumina?
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Illumina so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Illumina in United States znaša letno skupno plačilo $206,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Illumina za vlogo Oblikovalec produktov in United States je $159,000.

