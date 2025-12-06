Strojni inženir nadomestilo in United States pri Illumina se giblje od $86.4K na year za P1 do $248K na year za P5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $141K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Illumina. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
Unlock by Adding Your Salary!
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Illumina so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
