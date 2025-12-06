Imenik podjetij
Povprečno Besedilni pisec skupno nadomestilo in United States pri Illumina se giblje od $94.3K do $135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Illumina. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$108K - $127K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$94.3K$108K$127K$135K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Illumina so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Besedilni pisec pri Illumina in United States znaša letno skupno plačilo $134,550. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Illumina za vlogo Besedilni pisec in United States je $94,300.

