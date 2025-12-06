Imenik podjetij
IHS Markit
IHS Markit Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in United States pri IHS Markit znaša skupaj $235K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete IHS Markit. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Mediani paket
company icon
IHS Markit
Software Engineering Principal
New York, NY
Skupaj na leto
$235K
Raven
L7
Osnovna plača
$185K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$15K
Leta v podjetju
18 Leta
Leta izkušenj
25 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri IHS Markit?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri IHS Markit in United States znaša letno skupno plačilo $295,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri IHS Markit za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $208,000.

Drugi viri

