iHerb Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri iHerb se giblje od $199K do $277K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete iHerb. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$213K - $251K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$199K$213K$251K$277K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri iHerb?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri iHerb znaša letno skupno plačilo $277,290. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri iHerb za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $199,080.

Drugi viri

