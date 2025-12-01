Imenik podjetij
IGM Financial
Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in Canada pri IGM Financial se giblje od CA$46.2K do CA$65.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete IGM Financial. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$38.2K - $44.7K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$33.3K$38.2K$44.7K$47.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri IGM Financial?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri IGM Financial in Canada znaša letno skupno plačilo CA$65,885. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri IGM Financial za vlogo Človeški viri in Canada je CA$46,176.

