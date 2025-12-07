Imenik podjetij
Idexcel
Idexcel Trženje Plače

Povprečno Trženje skupno nadomestilo in India pri Idexcel se giblje od ₹6.06M do ₹8.44M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Idexcel. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$73.9K - $87.1K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Idexcel?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri Idexcel in India znaša letno skupno plačilo ₹8,444,423. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Idexcel za vlogo Trženje in India je ₹6,062,662.

