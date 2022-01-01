Imenik podjetij
iCIMS
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

iCIMS Plače

Plače iCIMS se gibljejo od $79,600 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $178,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri iCIMS. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $110K
Vodja programskega inženiringa
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Podatkovni znanstvenik
$102K
Vodja izdelkov
$130K
Kadrovik
$79.6K
Vodja tehniškega programa
$153K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri iCIMS je Programski inženir at the Principal Software Engineer level z letnim skupnim plačilom $178,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri iCIMS je $124,950.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za iCIMS

Povezana podjetja

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri