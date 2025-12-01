Imenik podjetij
Icertis
Icertis Vodja programov Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Icertis. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$30.4K - $35.9K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$28.4K$30.4K$35.9K$39.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Icertis so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programov pri Icertis in India znaša letno skupno plačilo ₹3,465,615. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Icertis za vlogo Vodja programov in India je ₹2,488,134.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.