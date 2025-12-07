Imenik podjetij
Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in Portugal pri Hyphen se giblje od €32.7K do €44.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Hyphen. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$40.8K - $48.4K
Portugal
Običajen razpon
Možen razpon
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Hyphen?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Hyphen in Portugal znaša letno skupno plačilo €44,718. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hyphen za vlogo Oblikovalec produktov in Portugal je €32,663.

