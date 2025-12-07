Imenik podjetij
Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in Serbia pri HypeAuditor se giblje od $36.6K do $50.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HypeAuditor. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$39.7K - $47.1K
Serbia
Običajen razpon
Možen razpon
$36.6K$39.7K$47.1K$50.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri HypeAuditor in Serbia znaša letno skupno plačilo $50,111. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri HypeAuditor za vlogo Oblikovalec produktov in Serbia je $36,603.

