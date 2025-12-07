Imenik podjetij
Hurco Companies
Hurco Companies Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United States pri Hurco Companies se giblje od $60.8K do $86.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Hurco Companies. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$69K - $81.8K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Hurco Companies?

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Hurco Companies in United States znaša letno skupno plačilo $86,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hurco Companies za vlogo Strojni inženir in United States je $60,750.

Drugi viri

