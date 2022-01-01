Imenik podjetij
Huntington National Bank Plače

Plače Huntington National Bank se gibljejo od $64,675 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $200,400 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Huntington National Bank. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
Median $91.5K

Backend programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $105K
Oblikovalec izdelkov
Median $138K

Informacijski tehnolog (IT)
Median $128K
Vodja programskega inženiringa
Median $200K
Poslovni analitik
$89.6K
Podatkovni analitik
$64.7K
Finančni analitik
$88.6K
Svetovalni upravni strokovnjak
$129K
Vodja izdelkov
$137K
Vodja projekta
$73K
Prodaja
$194K
Analitik kibernetske varnosti
$166K
Arhitekt rešitev
$139K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Huntington National Bank je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $200,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Huntington National Bank je $128,183.

