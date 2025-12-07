Imenik podjetij
Hungryroot
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

Hungryroot Poslovni analitik Plače

Povprečno Poslovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Hungryroot se giblje od $108K do $151K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Hungryroot. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$117K - $142K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$108K$117K$142K$151K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Hungryroot?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Hungryroot in United States znaša letno skupno plačilo $150,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hungryroot za vlogo Poslovni analitik in United States je $107,900.

Drugi viri

