Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in Canada pri Humi se giblje od CA$211K do CA$295K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Humi. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$166K - $193K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$153K$166K$193K$214K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Humi?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Humi in Canada znaša letno skupno plačilo CA$294,739. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Humi za vlogo Vodja programskega inženirstva in Canada je CA$210,528.

