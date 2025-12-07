Imenik podjetij
Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in United States pri Human Interest se giblje od $168K do $230K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Human Interest. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$182K - $216K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$168K$182K$216K$230K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Human Interest so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Human Interest in United States znaša letno skupno plačilo $230,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Human Interest za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $168,000.

