HT Media Programski inženir Plače v Greater Delhi Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Delhi Area pri HT Media znaša skupaj ₹2.15M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HT Media. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Skupaj na leto
₹2.15M
Raven
SDEII
Osnovna plača
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri HT Media?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri HT Media in Greater Delhi Area znaša letno skupno plačilo ₹2,368,361. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri HT Media za vlogo Programski inženir in Greater Delhi Area je ₹1,948,003.

