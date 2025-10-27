Imenik podjetij
Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in United States pri HOVER znaša skupaj $295K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HOVER. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Mediani paket
company icon
HOVER
Senior Engineering Manager
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$295K
Raven
EM5
Osnovna plača
$235K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
10 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri HOVER in United States znaša letno skupno plačilo $310,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri HOVER za vlogo Vodja programskega inženiringa in United States je $285,000.

