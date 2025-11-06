Imenik podjetij
Hitachi Rail Sts
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Pittsburgh Area

Hitachi Rail Sts Programski inženir Plače v Pittsburgh Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Pittsburgh Area pri Hitachi Rail Sts znaša skupaj $100K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Hitachi Rail Sts. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
Skupaj na leto
$100K
Raven
Senior
Osnovna plača
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Hitachi Rail Sts?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Hitachi Rail Sts in Pittsburgh Area znaša letno skupno plačilo $155,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hitachi Rail Sts za vlogo Programski inženir in Pittsburgh Area je $100,300.

