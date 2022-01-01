Imenik podjetij
Hiretual Plače

Plače Hiretual se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $129,350 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hiretual. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Poslovni razvoj
$114K
Oblikovalec izdelkov
$129K
Vodja izdelkov
$111K

Programski inženir
$50.3K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hiretual je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $129,350. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hiretual je $112,434.

Drugi viri