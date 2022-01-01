Imenik podjetij
Hired Plače

Plače Hired se gibljejo od $115,575 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $447,750 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hired. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Trženje
Median $139K
Programski inženir
Median $170K
Podatkovni analitik
$116K

Vodja podatkovne znanosti
$201K
Podatkovni znanstvenik
$172K
Vodja izdelkov
$448K
Prodaja
$149K
Vodja programskega inženiringa
$201K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hired je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $447,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hired je $171,240.

Drugi viri