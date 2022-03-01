Imenik podjetij
Hipcamp
Hipcamp Plače

Plače Hipcamp se gibljejo od $168,504 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $907,515 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hipcamp. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Programski inženir
Median $170K
Poslovni analitik
$177K
Podatkovni znanstvenik
$175K

Človeški viri
$366K
Oblikovalec izdelkov
$169K
Vodja izdelkov
$212K
Vodja programskega inženiringa
$908K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hipcamp je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $907,515. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hipcamp je $176,880.

