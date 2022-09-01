Hightouch Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Hightouch sa pohybuje od $176,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja znanosti podatkov na spodnom konci do $306,000 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hightouch. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $190K
Vodja znanosti podatkov
$176K
Prodaja
$306K

Prodajni inženir
$229K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Hightouch podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

10 years post-termination exercise window.

Často kladené otázky

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Hightouch adalah Prodaja at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $306,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Hightouch adalah $209,733.

