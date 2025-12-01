Imenik podjetij
Highspot
  • Plače
  • Vodja tehničnih programov

  • Vse plače Vodja tehničnih programov

Highspot Vodja tehničnih programov Plače

Vodja tehničnih programov nadomestilo in United States pri Highspot znaša $186K na year za Senior Technical Program Manager. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $180K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Highspot. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Technical Program Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Technical Program Manager
$186K
$186K
$0
$0
Lead Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Highspot so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Highspot in United States znaša letno skupno plačilo $188,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Highspot za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $178,000.

Drugi viri

