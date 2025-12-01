Imenik podjetij
Highspot
Highspot Analitik kibernetske varnosti Plače

Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Highspot se giblje od $126K do $176K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Highspot. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$135K - $159K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$126K$135K$159K$176K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Highspot so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri Highspot znaša letno skupno plačilo $175,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Highspot za vlogo Analitik kibernetske varnosti je $126,000.

Drugi viri

