Mediana Programski inženir nadomestila in India pri HighLevel znaša skupaj ₹40.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HighLevel. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
HighLevel
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Skupaj na leto
₹40.9K
Raven
L3
Osnovna plača
₹31.5K
Stock (/yr)
₹9.4K
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri HighLevel?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri HighLevel in India znaša letno skupno plačilo ₹56,885. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri HighLevel za vlogo Programski inženir in India je ₹36,556.

