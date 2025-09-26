Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Spain pri Hiberus znaša skupaj €40.1K na year.

Mediani paket
company icon
Hiberus
Data Engineer
Zaragoza, AR, Spain
Skupaj na leto
€40.1K
Raven
L2
Osnovna plača
€40.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
3 Leta
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Backend programski inženir

Inženir podatkov

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Hiberus in Spain sits at a yearly total compensation of €52,987. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hiberus for the Programski inženir role in Spain is €40,076.

