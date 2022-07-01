HG Insights Plače

Imenik podjetij
Plače HG Insights se gibljejo od $99,500 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $231,150 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri HG Insights. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $134K
Oblikovalec izdelkov
$99.5K
Vodja izdelkov
$181K

Vodja programskega inženiringa
$231K
Pogosta vprašanja

Die hoogste betalende rol gerapporteer by HG Insights is Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $231,150.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by HG Insights is $157,650.

