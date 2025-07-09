Adresár Spoločností
HeyJobs
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

HeyJobs Platy

Platový rozsah HeyJobs sa pohybuje od $60,504 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $92,188 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov HeyJobs. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $81.3K

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $60.5K
Trženje
$70.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vodja razvoja programske opreme
$92.2K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v HeyJobs je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $92,188. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v HeyJobs je $75,723.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre HeyJobs

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Lyft
  • PayPal
  • Databricks
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje