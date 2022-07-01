Imenik podjetij
Heyday
Heyday Plače

Plače Heyday se gibljejo od $56,511 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $201,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Heyday. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Poslovne operacije
$136K
Poslovni analitik
$197K
Podatkovni znanstvenik
$56.5K

Vodja izdelkov
$184K
Kadrovik
$191K
Programski inženir
$201K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Heyday is Programski inženir at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

Drugi viri