Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Plače

Plače Hexaware Technologies se gibljejo od $3,616 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $273,625 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hexaware Technologies. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $7.2K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Arhitekt rešitev
Median $122K
Računovodja
$3.6K

Poslovne operacije
$5.3K
Poslovni analitik
$7.3K
Služba za stranke
$5.4K
Podatkovni analitik
$21.8K
Podatkovni znanstvenik
$10.1K
Finančni analitik
$15.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$79.7K
Trženje
$7.5K
Vodja izdelkov
$98.5K
Vodja projekta
$121K
Vodja programskega inženiringa
$31.3K
Vodja tehniškega programa
$274K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Hexaware Technologies er $15,635.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Hexaware Technologies

