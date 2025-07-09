Imenik podjetij
Hero Moto Plače

Plače Hero Moto se gibljejo od $10,204 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $22,974 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hero Moto. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Strojni inženir
$10.2K
Programski inženir
$23K
Arhitekt rešitev
$14.4K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hero Moto je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $22,974. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hero Moto je $14,436.

