Programski inženir nadomestilo in Poland pri HERE Technologies se giblje od PLN 165K na year za L6 do PLN 320K na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 201K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HERE Technologies. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
