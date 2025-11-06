Imenik podjetij
HERE Technologies
  Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Programski inženir Plače v Mumbai Metropolitan Region

Programski inženir nadomestilo in Mumbai Metropolitan Region pri HERE Technologies se giblje od ₹3.67M na year za L5 do ₹5.76M na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in Mumbai Metropolitan Region znaša skupaj ₹2.48M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HERE Technologies. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
Software Engineer I(Začetna stopnja)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri HERE Technologies?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region znaša letno skupno plačilo ₹5,755,722. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri HERE Technologies za vlogo Programski inženir in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,131,084.

