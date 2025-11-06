Programski inženir nadomestilo in Mumbai Metropolitan Region pri HERE Technologies se giblje od ₹3.67M na year za L5 do ₹5.76M na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in Mumbai Metropolitan Region znaša skupaj ₹2.48M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HERE Technologies. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
