Podatkovni znanstvenik nadomestilo in India pri HERE Technologies se giblje od ₹3.93M na year za L5 do ₹1.66M na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.26M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HERE Technologies. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
