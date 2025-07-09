Imenik podjetij
Herbalife
Herbalife Plače

Plače Herbalife se gibljejo od $17,966 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $240,790 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Herbalife. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Median $140K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni analitik
$18K
Oblikovalec izdelkov
$129K

Vodja izdelkov
$241K
Vodja programskega inženiringa
$169K
Arhitekt rešitev
$92.3K
Vodja tehniškega programa
$168K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Herbalife je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $240,790. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Herbalife je $140,000.

